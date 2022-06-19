Еврокомиссия назвала условия потери Украиной статуса на вступление в ЕС

Среди условий отмечается усиление мер по борьбе с коррупцией на высшем уровне и олигархами, а также реформа законодательства в отношении меньшинств.

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Украина может потерять статус кандидата на вступление в Европейский союз в случае невыполнения ряда требований. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

«Шаги в направлении Евросоюза могут быть отменены, если основные условия больше не будут выполняться», - следует из заключения Еврокомиссии.

ЕК назвала ряд условий, которые должна выполнить украинская сторона для сохранения статуса кандидата, среди них усиление мер по борьбе с коррупцией в числе чиновников и олигархов, а также реформа законодательства в отношении сексуальных меньшинств.

Также сообщается, что на Украине необходимо регулярно проводить «активные и эффективные» антикоррупционные расследования, а также назначить новых глав Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро страны.

Напомним, в пятницу Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Агентство Bloomberg назвало это символичным шагом на пути к месту в союзе.



Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Киев выступили за предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдавии. Так, по словам немецкого политика, Киев является частью «европейской семьи».