Стоимость биткойна опустилась ниже $18 тысяч впервые с ноября 2020 года

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В субботу курс биткоина впервые с ноября 2020 года упал до $17,615 тысячи. Но уже после полуночи 19 июня электронная валюта выросла на полторы тысячи долларов.

Таким образом, за прошедшие сутки падение электронной валюты составило $1290. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Ранее экономист Андрей Бунич в беседе со «Звездой» заявил, что криптовалюты подрывают монополию доллара. А при грамотном регулировании они могут принести России пользу, особенно в условиях санкций.

По словам Бунича, в России следует развивать криптовалютный рынок - не только майнинг, но и всю инфраструктуру. Единственной проблемой эксперт видит то, что в настоящее время все основные биржи - американские и их союзников.