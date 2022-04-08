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Экономист заявил, что криптовалюты подрывают монополию доллара

Анна Назайкина
11:29 08.04.2022
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подчеркивал, что вопрос регулирования оборота криптовалют нужно серьезно проработать, чтобы учесть в законодательстве все нюансы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Benjamin Nelan, Pixabay
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Экономист Андрей Бунич в беседе со «Звездой» заявил, что при грамотном регулировании криптовалюты она может принести России пользу, особенно в условиях санкций.

«В целом какое-то налогообложение криптовалюты будет. Там, где криптовалюта уже сейчас используется, есть и налогообложение. И будет это, конечно, признано имуществом в той или иной форме. Здесь, мне кажется, спор может быть только о деталях, а принцип никто не оспаривает», - отметил он.

По мнению эксперта, в отношении криптовалюты присутствует излишняя настороженность, звучат утверждения о ее опасности для финансовой системы.

«Немного утрируют, на мой взгляд, эту проблему, говорят, что криптовалюты парализуют нашу финансовую систему. Я так это не вижу. Я думаю, что все-таки при нормальном регулировании криптовалют они могут и принести нам даже пользу, особенно в нынешнем мире, когда нас обкладывают санкциями, мешают нам функционировать в мировой финансовой системе», - заявил Бунич.

Криптовалюты подрывают монополию доллара и других ключевых мировых валют, утверждает экономист.

«Дли них они гораздо более опасны, поскольку все видят, что мировая финансовая система на грани краха. На мой взгляд, по всему миру будет уход из главных резервов валют, во многом из-за криптовалюты будет», - добавил эксперт.

По словам Бунича, в России следует развивать криптовалютный рынок - не только майнинг, но и всю инфраструктуру. Единственной проблемой эксперт видит то, что в настоящее время все основные биржи - американские и их союзников.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подчеркивал, что вопрос регулирования оборота криптовалют нужно серьезно проработать, чтобы учесть в законодательстве все нюансы. В марте Совет Федерации одобрил закон, обязывающий кандидатов на выборах отчитываться о покупках криптовалюты. Речь шла о раскрытии цифровых финансовых активов и приобретении цифровой валюты за последние три года.

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