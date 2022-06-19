Рада одобрила выход Украины из ряда соглашений СНГ

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Верховная рада на очередном заседании одобрила выход Украины из ряда соглашений СНГ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель украинского правительства в Раде Тарас Мельничук.

«Одобрены в целом проект закона о выходе из Соглашения СНГ о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи, проект закона о выходе из Соглашения о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах - участниках СНГ», - сказано в сообщении.

Кроме этого, был принят проект закона о выходе из Соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах - участниках СНГ.

Ранее сообщалось, что Верховная рада одобрила инициативу по запрету русской музыки в украинских медиа и общественных местах. Помимо этого, законодательный орган запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России.