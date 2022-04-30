Le Figaro: французы жалуются на обременяющее положение в связи с украинскими беженцами

Французы обеспокоены тем, что беженцев с Украины приходится содержать за свой счет, работу без знания языка во Франции найти практически невозможно.

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Многие французы, которые приняли у себя беженцев с Украины, жалуются на усталость и разочарование, так как им приходится содержать беженцев за собственные средства и тратить личное время, сообщает газета Le Figaro



Согласно данным местного Управления по иммиграции и интеграции около 70 тыс беженцев во Франции получают ежемесячную поддержку в размере 426 евро в месяц, однако этих денег не достаточно для автономного существования украинцев, кроме того на оформление пособия уходит несколько недель, отмечается в материале. Сами французы, согласившиеся приютить беженцев, не получают каких-либо выплат за предоставление жилья и помощь.

«Нам казалось, что помочь необходимо. Мы знали, что примем семью безвозмездно: с другой стороны, мы не задумывались о том, что на помощь им придется затрачивать бесконечное время и средства», - говорит Софи Ажье, которой пришлось одеть беженцев и обеспечить товарами первой необходимости.

Жан-Мишель Алликс из Бордо рассказал, что его траты увеличились на 1300 евро в месяц, после того как он приютил в свой квартире в середине марта пятерых украинцев.

«В долгосрочной перспективе это начинает сказываться. Я надеялся, что они быстро обретут самостоятельность, но, не говоря по-французски, найти работу практически невозможно», - сказал он.

Ранее британский министры по делам беженцев Ричард Харрингтон заявил, что Великобритания оказалась неготовой к реализации схемы «дома для Украины». Политик отметил, что власти не ожидали такого наплыва граждан Украины.



