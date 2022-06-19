В ДНР сообщили, что ВФУ обстреляли Ясиновский коксохимический завод в Макеевке

По данным штаба теробороны Республики, в результате удара производственных мощностей были повреждены цех ректификации и резервуары для готовой продукции.

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Украинские военные обстреляли Ясиновский коксохимический завод, расположенный в Кировском районе Макеевки. Об этом сообщает штаб теробороны Донецкой Народной Республики.

«ВФУ атаковали Ясиновский коксохимический завод в Кировском р-не Макеевки», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

В штабе добавили, что в результате обстрела производственных мощностей была нарушена работа цеха ректификации, а также повреждены резервуары для готовой продукции.

В сообщении также призвали местных жителей избегать выхода из дома без лишней надобности и не покидать убежище во время обстрела.

В среду стало известно, что украинская сторона в очередной раз обстреляла город Макеевка в Донецкой Народной Республике. В результате атаки погибла женщина и еще одна ранена.