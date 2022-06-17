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Путин: украинский народ талантливый, с большим потенциалом, улучшение отношений неизбежно

Максим Крюков
19:22 17.06.2022
Также глава государства отметил, что РФ заинтересована, чтобы у соседей России было процветание.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российская сторона убеждена в том, что ситуация на Украине нормализуется, и улучшение отношений неизбежно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ-2022.

«Украинский народ талантливый, потенциал у них большой, рано или поздно ситуация там нормализуется, улучшение отношений неизбежно», - сказал президент.

Также глава государства рассказал, что Россия заинтересована, чтобы у всех соседей РФ было процветание. В таком случае неизбежно восстановление отношений.

Кроме того, российский президент заявил, что действия РФ на Украине  являются абсолютно легитимными. По словам Владимира Путина, российская сторона в ходе спецоперации придерживается международного права.

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