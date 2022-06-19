В Минобороны рассказали об уничтожении «Калибрами» гаубиц М777 и бронетехники западных стран в районе Николаева

В результате удара уничтожены десять 155-мм гаубиц М777 и до 20 боевых бронемашин, уточнили в оборонном ведомстве.

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Вооруженные Силы Российской Федерации уничтожили партию западного вооружения и бронетехники, поставленной Киеву. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" на территории трансформаторного завода в городе Николаев уничтожены десять 155-мм гаубиц М777 и до 20 боевых бронированных машин, поставленных Западом киевскому режиму за последние десять дней», - рассказал Конашенков.

Кроме этого, высокоточными ракетами воздушного базирования был поражен эшелон с личным составом, вооружением и военной техникой 1-го батальона 14-ой отдельной механизированной бригады, прибывшего из города Владимир-Волынский в зону боевых действий на Донбассе.

В результате удара по месту разгрузки эшелона в районе железнодорожной станции Губиниха Днепропетровской области уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 30 танков и боевых бронированных машин.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.