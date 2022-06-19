В стране и мире Украинские силы обстреливают администрацию Донецка Виктория Ивашечкина Местные власти пытаются предпринять меры для того, чтобы, в частности, восстановить движение транспорта. © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Читайте нас на: ВСУ стреляют по администрации Донецка, пытаются уничтожить координацию. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Кулемзин. «Обстрел велся жилых кварталов, администрации города. Цель понятна - уничтожить органы власти, управления, уничтожить координацию», - подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 24». Сейчас местные власти предпринимают меры для того, чтобы восстановить движение транспорта, водоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение. Утром в воскресенье, 19 июня, сообщалось, что за минувшие сутки при обстрелах со стороны украинских националистов по населенным пунктам в ДНР погибли пять мирных жителей, еще 24 человека пострадали. Также подчеркивалось, что в результате действий ВСУ повреждения получили 36 жилых домов и 19 объектов гражданской инфраструктуры. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика