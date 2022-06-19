Украинские силы обстреливают администрацию Донецка
ВСУ стреляют по администрации Донецка, пытаются уничтожить координацию. Об этом рассказал глава администрации города Алексей Кулемзин.
«Обстрел велся жилых кварталов, администрации города. Цель понятна - уничтожить органы власти, управления, уничтожить координацию», - подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 24».
Сейчас местные власти предпринимают меры для того, чтобы восстановить движение транспорта, водоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение.
Утром в воскресенье, 19 июня, сообщалось, что за минувшие сутки при обстрелах со стороны украинских националистов по населенным пунктам в ДНР погибли пять мирных жителей, еще 24 человека пострадали. Также подчеркивалось, что в результате действий ВСУ повреждения получили 36 жилых домов и 19 объектов гражданской инфраструктуры.