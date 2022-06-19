В НМ ДНР сообщили, что жертвами обстрелов ВСУ стали еще 29 человек

Кроме того, было добавлено, что в результате преступных действий ВСУ, по информации на 19 июня, повреждения получили 36 жилых домов и 19 объектов гражданской инфраструктуры.

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За минувшие сутки при обстрелах со стороны украинских националистов по населенным пунктам в Донецкой Народной Республике погибли пять мирных жителей, еще 24 человека пострадали. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

«Огонь велся по районам десяти населенных пунктов Республики. В результате обстрелов пять мирных жителей погибли и двадцать четыре получили ранения различной степени тяжести, из которых двое дети 2007 и 2015 года рождения», - говорится в сообщении в Telegram.

Кроме того, было добавлено, что в результате преступных действий ВСУ, по информации на 19 июня, повреждения получили 36 жилых домов и 19 объектов гражданской инфраструктуры.

«За прошедшие сутки противник выпустил более 470 снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град”, танка, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм», - приводится заявление официального представителя НМ ДНР по обстановке.

Накануне при обстрелах со стороны вооруженных сил Украины оказалось обесточенной шахта имени Засядько в Донецке. Тогда в связи с ЧП под землей осталось 77 горняков, однако впоследствии их удалось поднять на поверхность. Утверждалось, что никто из работников не пострадал.

Напомним, что 13 июня был самый ожесточенный за последние восемь лет обстрел Донецка со стороны ВСУ. По городу били из «Градов», «Ураганов» и гаубиц образца НАТО.