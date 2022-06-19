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Россияне не могут скачать Windows 10 и 11 с официального сайта Microsoft

Анна Назайкина
14:24 19.06.2022
Отмечается, что при использовании VPN загрузку совершить удается.
Россияне не могут скачать Windows 10 и 11 с официального сайта Microsoft
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
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У россиян теперь нет возможности скачать Windows 11 и Windows 10 с официального сайта Microsoft. После каждой попытки появляется сообщение с ошибкой, передает ТАСС.

«Ошибка. Возникла проблема с вашим запросом. Для получения помощи посетите контактную страницу службы поддержки Microsoft», - приводится текст уведомления.

В то же время агентство обращает внимание, что при использовании VPN загрузку совершить удается. Такого же рода трудности возникают при попытке загрузить Windows 10. На сайте компании сообщается, при скачивании произошла ошибка 404.

Утром 24 февраля РФ начала специальную военную операцию на Украине. Ее цели - защитить Луганскую и Донецкую народные республики, провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Впоследствии ряд западных стран ввели санкции против Москвы. Кроме того, многие компании приняли решение об уходе с российского рынка.

Так, в начале апреля американская компания Intel, которая является одним из крупнейших производителей компонентов для компьютеров, решила приостановить деятельность в России в связи с ситуацией на Украине.

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