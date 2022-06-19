ВС РФ нанесли поражение эшелону с личным составом и вооружением 1-го батальона 14-ой отдельной мехбригады ВСУ
В результате удара по месту разгрузки эшелона в районе железнодорожной станции в Днепропетровской области уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 30 танков и боевых бронированных машин.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
ВС РФ нанесли поражение эшелону с личным составом и вооружением 1-го батальона 14-ой отдельной мехбригады ВСУ. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования в 19.20 нанесено поражение эшелону с личным составом, вооружением и военной техникой 1-го батальона 14-ой отдельной механизированной бригады, прибывшего из города Владимир-Волынский в зону боевых действий на Донбассе», - сказал он.
Как уточнил официальный представитель МО РФ, в результате удара по месту разгрузки эшелона в районе ж/д станции Губиниха в Днепропетровской области удалось уничтожить свыше 100 украинских военнослужащих, 30 танков и боевых бронемашин.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика