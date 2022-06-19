Армия ВС РФ нанесли поражение эшелону с личным составом и вооружением 1-го батальона 14-ой отдельной мехбригады ВСУ В результате удара по месту разгрузки эшелона в районе железнодорожной станции в Днепропетровской области уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 30 танков и боевых бронированных машин. © Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: ВС РФ нанесли поражение эшелону с личным составом и вооружением 1-го батальона 14-ой отдельной мехбригады ВСУ. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Высокоточными ракетами воздушного базирования в 19.20 нанесено поражение эшелону с личным составом, вооружением и военной техникой 1-го батальона 14-ой отдельной механизированной бригады, прибывшего из города Владимир-Волынский в зону боевых действий на Донбассе», - сказал он. Как уточнил официальный представитель МО РФ, в результате удара по месту разгрузки эшелона в районе ж/д станции Губиниха в Днепропетровской области удалось уничтожить свыше 100 украинских военнослужащих, 30 танков и боевых бронемашин. © Минобороны России В общей сложности, по данным российского оборонного ведомства, с начала проведения спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили 207 самолетов, 132 вертолета, 1249 беспилотников, 344 ЗРК, 3 683 танка и других боевых бронемашин, 562 боевые машины РСЗО, 2 043 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3 715 единиц военной автоспецтехники. Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения украинских диверсантов прямо с борта Ми-8. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика