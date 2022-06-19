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С первого дня спецоперации: как военные медики РФ помогают жителям ЛНР

Ян Брацкий
13:01 19.06.2022
Российские медики оказывают широкий спектр медицинской помощи всем возрастным категориям пациентов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Медицинские специалисты Вооруженных Сил Российской Федерации оказывают квалифицированную медицинскую помощь мирному населению Луганской Народной Республики. В ведении российских военных медиков все необходимое оборудование для необходимого лечения. Для эвакуации в профильные медицинские учреждения применяются бронеавтомобили «Линза»  и вертолеты Ми-8.

«Полевой госпиталь 35 медицинского отряда выполняет задачи с первого дня специальной операции Вооруженных Сил Российской Федерации, соответственно оснащен всем необходимым для оказания хирургической помощи, как квалифицированной, так и с элементами специализированной. В штате есть врачи-оперирующие хирурги, травматологи, нейрохирурги, офтальмологи. Все оборудование, которое необходимо для оказания специализированной и хирургической квалифицированной помощи есть в наличии», - рассказывает начальник хирургического отделения Александр Шадырь.

К российским медикам обращаются за помощью все категории пациентов - от пожилых до детей. Ранее министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко поздравил медиков с Днем медицинского работника. Среди первоочередных задач министр назвал сохранение здоровья людей.

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