Мурашко поздравил медработников с профессиональным праздником
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко поздравил медиков с Днем медицинского работника.
«Задача каждого медицинского работника - направить человека на путь сохранения здоровья, сохранить его жизнь», - отметил Мурашко.
Среди первоочередных задач министр назвал сохранение здоровья тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, кто был вынужден отложить плановое лечение или обследование из-за пандемии.
«Именно благодаря сплоченной медицинской работе врачей и медицинских сестер, фельдшеров и санитаров в каждом, даже самом отдаленном уголке нашей страны, нам удалось сдержать натиск пандемии, сохранив миллионы жизней», - подчеркнул министр.
По словам Михаила Мурашко, вместе с ростом популярности медицинских профессий, растут и требования к молодым врачам, от которых ждут профессионализм, быстроты принятия решений и высокой компетенции. Михаил Мурашко от всей души пожелал коллегам добра и благополучия, поблагодарил медработников за самоотверженный труд.