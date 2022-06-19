В стране и мире Мурашко поздравил медработников с профессиональным праздником Ян Брацкий Министр отметил рост популярности медицинских профессий и напомнил о высоких требованиях к молодым специалистам. © Фото: Варвара Гертье, РИА Новости Читайте нас на: Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко поздравил медиков с Днем медицинского работника. «Задача каждого медицинского работника - направить человека на путь сохранения здоровья, сохранить его жизнь», - отметил Мурашко. Среди первоочередных задач министр назвал сохранение здоровья тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, кто был вынужден отложить плановое лечение или обследование из-за пандемии. «Именно благодаря сплоченной медицинской работе врачей и медицинских сестер, фельдшеров и санитаров в каждом, даже самом отдаленном уголке нашей страны, нам удалось сдержать натиск пандемии, сохранив миллионы жизней», - подчеркнул министр. По словам Михаила Мурашко, вместе с ростом популярности медицинских профессий, растут и требования к молодым врачам, от которых ждут профессионализм, быстроты принятия решений и высокой компетенции. Михаил Мурашко от всей души пожелал коллегам добра и благополучия, поблагодарил медработников за самоотверженный труд. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика