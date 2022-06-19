Казахстан предложил миру избавиться от ядерного оружия до 2045 года

Вице-премьер кабмина Казахстана предположил, что это можно сделать к 100-летнему юбилею ООН.

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Власти Казахстана призвали мир постепенно избавиться от ядерного оружия. О необходимости разработки поэтапного плана разоружения заявил вице-премьер и глава МИД страны Мухтар Тлеуберди.

«Мы призываем все государства, включая ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к 100-летнему юбилею ООН», - написал Тлеуберди в своей авторской статье для СМИ.

Дипломат не обошел вниманием и вклад Казахстана в дело ядерного разоружения, что дает ему право призывать к этому другие государства. Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марн заявила, что НАТО не заинтересован в размещении военных баз или ядерного оружия на территории ее страны.

При этом она выразила надежду на то, что Финляндия останется в статусе посредника в международных процессах, в которых принимала участие при сохранении нейтралитета. Также она добавила, что вступление в Североатлантический альянс является актом мира, а не объявлением войны.