Байден попрыгал в ответ на вопрос о состоянии после падения с велосипеда

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Накануне президент США Джо Байден упал набок с велосипеда во время велопрогулки. Инцидент произошел, когда американский лидер решил подъехать к журналистам, чтобы ответить на заданные ему вопросы.

Напомним, после падения президент США заявил, что в полном порядке. По его словам, он не пострадал. Уже через несколько часов после инцидента Байден посетил церковь в городке Рехобот Бич, выходя из которой продемонстрировал встречающим, что действительно не травмирован в результате падения с велосипеда.

Американский лидер был в приподнятом настроении. На вопрос встречающих, как он себя чувствует, президент США подпрыгнул три раза и поднял кулаки вверх. После этого он затем проследовал в свой лимузин.