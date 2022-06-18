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На шахте в Донецке 77 горняков остались под землей из-за обстрела ВСУ

Анна Назайкина
09:10 18.06.2022
За полчаса украинские боевики с позиций в Песках выпустили по Куйбышевскому району 33 снаряда 155-мм, сообщили в ДНР.
© Видео: Telegram, itsdonetsk © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Вооруженные силы Украины вновь обстреляли Донецк. В этот раз ВСУ нанесли удары по Куйбышевскому району города, передает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. Жители города опубликовали кадры взрывов и дымящихся домов в соцсетях.

«За пол часа украинские боевики с позиций в Песках выпустили по Куйбышевскому району 33 снаряда калибра НАТО - 155-мм», - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Утверждается, что в результате преступных действий украинских националистов шахта имени Засядько в городе оказалась обесточена, под землей осталось 77 горняков.

Напомним, что в понедельник, 13 июня, украинские вооруженных силы обстреляли жилые районы Донецка. Власти города назвали обстрел одним из самых ожесточенных за последние восемь лет. В тот день погибли и пострадали более двадцати человек.

Сотрудница Донецкого центра охраны материнства и детства рассказала «Звезде» об эвакуации из-за обстрелов ВСУ. Один из прилетевших в роддом снарядов пробил крышу родильного зала.

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