Боксер из США Джо Смит-младший госпитализирован после боя с россиянином Бетербиевым

Россиянин завершил схватку техническим нокаутом соперника уже во втором раунде.

© Фото: arturbeterbiev, Instagram

Госпитализацией закончился бой для американского боксера Джо Смита-младшего с россиянином Артуром Бетербиевым. Об этом пишет The Guardian. О состоянии здоровья спортсмена не сообщается.

Поединок сразу за три чемпионских титула в полутяжелом весе состоялся минувшей ночью на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, Бетербиев завершил схватку техническим нокаутом соперника, причем сделал это уже во втором раунде.

Бетербиев одержал 18 победу подряд и все свои поединки закончил нокаутом. Российскому спортсмену удалось сохранить чемпионские пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). Кроме того, Бетербиев забрал у американца титул Всемирной боксерской организации (WBO).

Американец потерпел четвертое поражение в карьере и теперь будет восстанавливаться на больничной койке.

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