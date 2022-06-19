Спорт Спорт Спорт

Боксер из США Джо Смит-младший госпитализирован после боя с россиянином Бетербиевым

Ян Брацкий
10:28 19.06.2022
Россиянин завершил схватку техническим нокаутом соперника уже во втором раунде.
Боксер из США Джо Смит-младший госпитализирован после боя с россиянином Бетербиевым
© Фото: arturbeterbiev, Instagram
Читайте нас на:

Госпитализацией закончился бой для американского боксера Джо Смита-младшего с россиянином Артуром Бетербиевым. Об этом пишет The Guardian. О состоянии здоровья спортсмена не сообщается.

Поединок сразу за три чемпионских титула в полутяжелом весе состоялся минувшей ночью на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, Бетербиев завершил схватку техническим нокаутом соперника, причем сделал это уже во втором раунде.

Бетербиев одержал 18 победу подряд и все свои поединки закончил нокаутом. Российскому спортсмену удалось сохранить чемпионские пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). Кроме того, Бетербиев забрал у американца титул Всемирной боксерской организации (WBO).

Американец потерпел четвертое поражение в карьере и теперь будет восстанавливаться на больничной койке.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:03 В стране и мире
Президент Молдавии ввела запрет на трансляцию российских новостей
08:49 В стране и мире
Власти ДНР заявили, что организуют трибунал над националистами по примеру Нюрнбергского процесса
08:44 Вопросы истории
Видео
Командир «Альфы» рассказал, как ликвидацию Плюсниным диктатора Амина держали в секрете 43 года
08:00 В стране и мире
Генсек НАТО заявил, что страны альянса признают Россию угрозой
07:48 В стране и мире
В Омской области при падении параплана погибли два человека
Популярное
Видео
Роулинг согласилась приехать на Украину и почитать азовцам* «Гарри Поттера» без упоминания «полукровок»
Видео
Путин об Украине: «Какой-то там, нафиг, цивилизационный выбор?»
В ГИБДД подготовили правила езды на электросамокатах
Видео
Богатство жанров и голосов: как прошел финал вокального конкурса «Новая звезда»
Видео
На поиски «Аэрокобры»: кадры работы экспедиции РГО в Красноярском крае
Видео
В Минобороны России заявили об уничтожении «Калибрами» арсенала ВСУ под Черниговом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.