Forbes констатировал усталость Запада от украинских проблем

Как пишет издание, мировая общественность больше обеспокоена собственными нарастающими проблемами в экономике.

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Поддержка Украины со стороны коллективного Запада упала до разочаровывающего уровня. И если в первые дни специальной военной операции ВС РФ многие стремились поддержать украинцев финансового или морально, то сегодня международная общественность более озабочена актуальными проблемами и внутренней повесткой, пишет Forbes.

Как сообщает издание, улетучивается даже символическая поддержка. Так, например, в разы сократилось число посетителей Украинского национального музея и ресторанов с украинкой кухней в Чикаго. Рядовых американцев больше интересуют вопросы роста инфляции.

На этом фоне сигналом поддержки официальному Киеву со стороны Запада мог стать визит президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в украинскую столицу. Политики выразили поддержку Владимиру Зеленскому и одобрили европерспективы Украины в будущем. На деле, как пишут некоторые политологи, европейские лидеры приезжали убедить Зеленского к диалогу с Россией по мирному урегулированию.

Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию с 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, главной целью мероприятий является демилитаризация и денацификация, а также защита мирных жителей Донбасса.