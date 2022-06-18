Воробьев рассказал, сколько покупателей претендуют на активы IKEA в России

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На приобретение активов IKEA в России претендуют три-четыре покупателя. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Иностранные компании в регионе преимущественно продолжают работать. Но вот IKEA накануне форума объявила об уходе, и, как мы видим, уже там три-четыре покупателя на ее активы есть», - сказал Воробьев в беседе с ТАСС.

Пятнадцатого июня стало известно о намерении компании IKEA сократить масштабы своего бизнеса на территории РФ, уволить часть сотрудников и продать четыре фабрики, которые расположены в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. В IKEA также добавили, что будет организована продажа товаров для дома, которые остались на складах, - сроки станут известны позднее.

Магазины компании в России приостановили работу в начале марта. Тогда в IKEA заявили, что решение связано с тем, что происходят сбои в поставках из-за ситуации на Украине. Утром 24 февраля РФ начала там специальную операцию. Ее цель - защитить население народных республик Донбасса, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима. Впоследствии ряд стран осудили действия РФ и ввели против нее санкции.