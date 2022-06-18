По словам дипломата, планы Вашингтона «задушить» Москву с помощью беспроцентных санкций не срабатывают.

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Накачивание Украины оружием является дорогой к прямому столкновения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Неужели непонятно, что это дорога к прямой военной конфронтации между крупнейшими ядерными державами, чреватой непредсказуемыми последствиями», - говорится в материале Newsweek, текст был также обнародован на странице дипломатического представительств в социальных сетях.

По словам Антонова, планы Вашингтона «задушить» Москву с помощью беспроцентных санкций не срабатывают.

«Бездумное введение ограничений только усугубляет положение дел в экономике США. То есть получается, что в антироссийском угаре Вашингтон готов стрелять себе в ногу и одновременно приплясывать. Выглядит абсурдно», - отметил Антонов в статье.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предупредила о расширении черного рынка из-за поставок западного оружия Киеву. Она подчеркнула, что это вооружение будет впоследствии распространяться по европейскому континенту и другим регионам.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защитить население Луганской и Донецкой народных республик, подвергшееся геноциду со стороны киевского режима. Впоследствии ряд стран осудили действия РФ и ввели против нее санкции.