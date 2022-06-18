Ростуризм пообещал отдыхающим в РФ отели по системе «все включено»

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В российских отелях до конца года будут утверждены, а с 2023 года начнут действовать стандарты услуг «все включено». Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Стандарты на услуги "все включено" и "ультра все включено" для всех категорий "звездности" уже разработаны, до конца года они будут утверждены и заработают уже в следующем году», - сказала Догузова в беседе с ТАСС.

При этом Ростуризм учтет лучший международный опыт, уточнила она. Предполагается, что среди требований к отелям будет наличие нескольких ресторанов, детских комнат с анимацией, подогреваемых бассейнов - всего того, к чему российские отдыхающие привыкли за рубежом.

Ранее эксперт по внутреннему туризму рассказал о росте популярности поездок по России. В топ самых посещаемых городов и регионов вошли Москва, Краснодарский край, Ленинградская область, Подмосковье и Санкт-Петербург. Помимо этого, большое количество туристических поездок было совершено во Владимирскую, Тюменскую, Свердловскую, Кемеровскую области и Республику Татарстан.