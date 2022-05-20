Эксперт объяснил рост популярности внутреннего туризма

Из-за временного закрытия аэропортов на юге России, спрос перераспределился и россияне все чаще стали отдыхать рядом с домом.

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В этом сезоне российские туристы чаще делают выбор в пользу поездок по стране. Об этом «Звезде» рассказал руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

«Ключевой фактор - авиационная составляющая. Мы наблюдаем закрытие большинства аэропортов на юге России, из-за чего спрос перераспределился. Наблюдается картина расширения географии поездок, что очень хорошо. Туристы выбирают ближайшие к месту проживания регионы, куда можно добраться самостоятельно», - рассказал Уманский.

Что касается цен, то в этом сезоне отмечается их рост, особенно в отелях высокой категории, добавил эксперт.

«Наиболее высокие темпы роста мы отмечаем в сегменте гостиниц, в которых ощущается недостаток номерного фонда. Стоит привести в пример отели высокой категории, которых в стране ощущается острая нехватка. Основными факторами, влияющими на рост цены являются два момента: рост себестоимости, который в этом году особенно подрос, а также ключевой момент - спрос», - уточнил руководитель комитета по внутреннему туризму.

Нечто похожее происходит и в авиации, сказал Уманский, где по мере роста спроса на воздушные перевозки растет и их стоимость. На этой неделе был опубликован рейтинг самых популярных мест у туристов. Список возглавила Москва. Всего в столицу российскими и иностранными туристами было совершено 3,7 миллиона поездок.

В топ-10 самых посещаемых также входят Краснодарский край (около 2,5 миллиона посещений), Ленинградская область (чуть больше двух миллионов поездок), Московская область (почти 1,8 миллиона путешествий) и Санкт-Петербург (полтора миллиона туров). Помимо этого, большое количество туристических поездок было совершено во Владимирскую, Тюменскую, Свердловскую, Кемеровскую области и Республику Татарстан.