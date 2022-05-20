В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт объяснил рост популярности внутреннего туризма

Ян Брацкий
02:00 20.05.2022
Из-за временного закрытия аэропортов на юге России, спрос перераспределился и россияне все чаще стали отдыхать рядом с домом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
Читайте нас на:

В этом сезоне российские туристы чаще делают выбор в пользу поездок по стране. Об этом «Звезде» рассказал руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

«Ключевой фактор - авиационная составляющая. Мы наблюдаем закрытие большинства аэропортов на юге России, из-за чего спрос перераспределился. Наблюдается картина расширения географии поездок, что очень хорошо. Туристы выбирают ближайшие к месту проживания регионы, куда можно добраться самостоятельно», - рассказал Уманский.

Что касается цен, то в этом сезоне отмечается их рост, особенно в отелях высокой категории, добавил эксперт.

«Наиболее высокие темпы роста мы отмечаем в сегменте гостиниц, в которых ощущается недостаток номерного фонда. Стоит привести в пример отели высокой категории, которых в стране ощущается острая нехватка. Основными факторами, влияющими на рост цены являются два момента: рост себестоимости, который в этом году особенно подрос, а также  ключевой момент - спрос», - уточнил руководитель комитета по внутреннему туризму.

Нечто похожее происходит и в авиации, сказал Уманский, где по мере роста спроса на воздушные перевозки растет и их стоимость. На этой неделе был опубликован рейтинг самых популярных мест у туристов. Список возглавила Москва. Всего в столицу российскими и иностранными туристами было совершено 3,7 миллиона поездок.

В топ-10 самых посещаемых также входят Краснодарский край (около 2,5 миллиона посещений), Ленинградская область (чуть больше двух миллионов поездок), Московская область (почти 1,8 миллиона путешествий) и Санкт-Петербург (полтора миллиона туров). Помимо этого, большое количество туристических поездок было совершено во Владимирскую, Тюменскую, Свердловскую, Кемеровскую области и Республику Татарстан.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:00 В стране и мире
Небензя: РФ допускает, что Украина меняет зерно на военную помощь
23:27 В стране и мире
Видео
#Материалы следствия: как в результате атаки ВСУ по жилым кварталам в ЛНР погибли 20 человек
22:59 В стране и мире
Видео
Воровство планетарного масштаба: как на Западе ищут способ лишить Россию зарубежных активов
21:35 Армия
МО РФ: украинские националисты разместили огневые позиции на верхних этажах многоэтажек в Бахмуте в ДНР
22:18 В стране и мире
Видео
Пленник «Айдара»* рассказал, как его обливали водой на морозе и заставляли петь украинский гимн
Популярное
Источник прокомментировал данные о возможных покупателях бизнеса McDonald's в РФ
Видео
Вице-премьер Борисов: лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в войска
Видео
МО РФ: провал атаки под Запорожьем стоил Украине 26 танков, 12 БМП и 100 боевиков
Видео
Стрельба залпом: кадры запуска «Калибров» с фрегата ЧФ по военной инфраструктуре Украины
Видео
Опубликованы кадры сдачи в плен украинских боевиков с «Азовстали»
Песков не исключил разблокировку Meta* в России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.