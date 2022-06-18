Небо в огне: мощный пожар на нефтехимическом заводе в Шанхае сняли на видео

О жертвах и пострадавших в результате происшествия не сообщается.

© Видео: Disclose.tv Twitter © Фото: Disclose.tv Twitter

Сильный пожар произошел на предприятии китайский нефтехимической компании Sinopec в Шанхае. Кадры с мощным пламенем, поднимающимся от завода, появились в социальных сетях. На видео также слышен звук взрыва.

По данным агентства «Синьхуа», пожар начался около 4.00 (23.00 мск) на предприятии по производству этиленгликоля. Происшествию присвоен первый уровень экстренного реагирования, на месте работают экстренные службы. О жертвах и пострадавших ничего неизвестно.

Ранее в Сергиевом Посаде в Подмосковье загорелся склад оптико-механического завода. Возгорание на камеру сняли очевидцы.