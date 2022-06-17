«Враг нашу птичку боится»: командир экипажа Ка-52 рассказал о вылетах в ходе спецоперации

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При появлении российского вертолета Ка-52 «Аллигатор» на небосводе украинские боевики разбегаются, но цели технике всегда удается достичь за счет скрытности и маневренности. Об этом рассказал командир экипажа Александр.

«Враг нашу птичку боится, как и профессионализма наших летчиков. Когда они видят, что мы выходим в район боевых действий просто прячутся от нас и убегают от нас. Наша птичка она очень маневренная и очень скрытная, враг даже не может понять, откуда мы выскочили», - объяснил он.

По словам командира, врага экипаж видит уже с расстояния десяти километров.

«На высоте очень маленькой, не буду говорить какой, на большой скорости [подлетаем]. Штурман у меня с помощью аппаратуры данного вертолета находит их, мы опознаем цели, выскакиваем на высоту примерно 100-150 метров, и уничтожаем цель», - рассказал военнослужащий.

Летчик добавил, что иногда враг пытается обстрелять вертолет. Однако это ему не удается, так как благодаря маневренности Ка-52 способен быстро скрыться из зоны досягаемости огня.

Ранее летчик Ми-8 рассказал о работе в ходе спецоперации вертолетов Ми-8, которые при помощи специального оборудования создают помехи для вражеских средств противовоздушной обороны.