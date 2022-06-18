Россия может построить две электростанции и газопровод в Республике Сербской

Их хотят возвести в окрестностях Приедора и Баня-Луки.

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В Республике Сербской российские компании планируют построить газопровод, а на его базе две электростанции. Их хотят возвести в окрестностях Приедора и Баня-Луки. Предполагается, что это обеспечит данные местности бесперебойным электроснабжением.

«Подтверждена решимость строить газопровод, а на его базе построить две электростанции в - окрестностях Приедора и в окрестностях Баня-Луки. Газовые электростанции обеспечат округу электричеством, которая в ней нуждается», - заявил сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик национальному телевидению Республики Сербской.

Соглашение было достигнуто в результате переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Встреча состоялась на полях Петербургского международного экономического форума.

В ходе нее Милорад Додик поблагодарил российского лидера за меры поддержки, в частности, за сохранение прежних цен на газ. Он также отметил, что внимательно наблюдает за ситуацией на Украине и понимает ее контекст, в том числе видит вмешательство Запада.

Додик выразил надежду на продолжение сотрудничества с Россией в различных сферах, включая бизнес, науку и другие.