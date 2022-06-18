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Несмотря на санкции: Путин заявил о развитии отношений с Боснией и Герцеговиной

Анна Касаткина
00:45 18.06.2022
Российский лидер встретился с сербским членом президиума страны Милорадом Додиком в рамках ПМЭФ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин встретился с сербским членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Обращаясь к гостю, российский президент акцентировал внимание на необходимости продолжения развития отношения с заинтересованными в этом странами.

Путин поблагодарил Додика за визит в Петербург и отметил, что с ним сложились добрые отношения с тех пор, как он возглавлял Республику Сербскую Боснию и Герцеговину, и остаются таковыми до сих пор.

«К сожалению, в современных условиях у нас есть определенные сложности, связанные с присоединением к санкциям, но мы знаем вашу позицию, и высоко ее ценим. Несмотря ни на какие сложности, отношения продолжаются, и будут развиваться. Особенно с теми, кто хочет поддерживать эти отношения, а вы, насколько я знаю, как раз относитесь к таким людям», - сказал российский лидер.

Додик в ответ поблагодарил за приглашение на форум, а также за меры поддержки со стороны РФ, в частности, за сохранение прежних цен на газ. Собеседник также отметил, что внимательно наблюдает за ситуацией на Украине и понимает ее контекст, в том числе видит вмешательство Запада. Додик выразил надежду на продолжение сотрудничества с Россией в различных сферах, включая бизнес, науку и другие.

Ранее Путин в рамках ПМЭФ встретился с главредами СМИ и военными корреспондентами. Из-за сдвига графика президента, вызванного DDoS-атаками на инфраструктуру форума, она прошла в укороченном формате.

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