Почти полноценная больница: как выглядит изнутри полевой госпиталь ВС РФ
Приемное отделение, палаты, процедурный кабинет, отделение реанимации - российской военный полевой госпиталь внутри выглядит как настоящая больница. Среди пациентов в основном мирные жители, выжившие под обстрелами националистов, есть и сами украинские военные.
В госпитале можно попасть на осмотр к врачу, в том числе офтальмологу и стоматологу, сдать анализы, получить лекарства или экстренную помощь в операционной с современным оборудованием.
Местоположение госпиталя скрывается ради безопасности. В любой момент радикалы могут открыть огонь, иногда местным медикам даже приходилось заканчивать операции под обстрелом.
Ранее корреспондент «Звезды» показал аэромобильный госпиталь ВДВ, развернутый в Луганской народной республике. Специальный материал, из которого собран мобильный госпиталь, позволяет защищать пациентов и медперсонал от осколков артиллерийских снарядов.