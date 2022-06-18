Почти полноценная больница: как выглядит изнутри полевой госпиталь ВС РФ

В госпитале можно получить экстренную помощь, попасть на осмотр к врачу, в том числе офтальмологу и стоматологу, сдать анализы.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Приемное отделение, палаты, процедурный кабинет, отделение реанимации - российской военный полевой госпиталь внутри выглядит как настоящая больница. Среди пациентов в основном мирные жители, выжившие под обстрелами националистов, есть и сами украинские военные.

В госпитале можно попасть на осмотр к врачу, в том числе офтальмологу и стоматологу, сдать анализы, получить лекарства или экстренную помощь в операционной с современным оборудованием.

Местоположение госпиталя скрывается ради безопасности. В любой момент радикалы могут открыть огонь, иногда местным медикам даже приходилось заканчивать операции под обстрелом.

Ранее корреспондент «Звезды» показал аэромобильный госпиталь ВДВ, развернутый в Луганской народной республике. Специальный материал, из которого собран мобильный госпиталь, позволяет защищать пациентов и медперсонал от осколков артиллерийских снарядов.