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Психологи назвали способы защититься от стресса из-за шумных соседей

Сергей Лебедев
04:51 18.06.2022
Если не принять меры, то могут развиться аутоиммунные и онкологические заболевания.
Психологи назвали способы защититься от стресса из-за шумных соседей
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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По мнению психологов, слишком громкие соседи могут оказаться причиной сильного стресса, повышенной усталости, нарушения сна, раздражительности, а также развития депрессии и панических атак. К печальным последствиям приводят частые шумовые нагрузки свыше 70 децибел, которые сопоставимы с громкостью работы комнатного пылесоса.

«Чтобы сохранять адекватное состояние, человеку необходимо находиться в тишине хотя бы час в день, делать перерывы от воздействия шума, максимально заботиться о себе, своем сне», - рассказали РИА Недвижимость специалист по стресс-менеджменту Ксения Левина.

Перманентный стресс в итоге приводит к проблемам с иммунитетом, являясь одной из причин развития аутоиммунных и онкологических заболеваний. Психологи рекомендуют использовать беруши, если с соседями не удается решить вопрос. Кроме того, нужно максимально продуктивно использовать время, когда за стеной не шумят. Это самый лучший момент «напитаться» тишиной. Иногда же единственным возможным вариантом решения проблемы является смена места жительства.

Также можно прибегнуть к помощи правоохранительных органов. Так, например, в Москве мэр Сергей Собянин подписал закон, наделяющий полицию полномочиями по составлению протоколов за нарушение тишины. Ранее контроль за этим был возложен на Объединение административно-технических инспекций.

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