Собянин разрешил полиции составлять административные протоколы за нарушения тишины

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В четверг мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, наделяющий полицию полномочиями по составлению протоколов за нарушение тишины. Ранее контроль за этим был возложен на Объединение административно-технических инспекций.

Соответствующие поправки внесли в «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях». Ранее законопроект одобрили в Московской городской думе. Предполагается, что поправки вступят в силу после заключения соглашения между столичным правительством и МВД.

Отмечается, что данное изменение продиктовано тем, что у Объединения административно-технических инспекций не было достаточных рычагов воздействия на нарушителей. При этом сам закон приняли еще в 2002 году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сделал еще один важный шаг. Он объявил в столице ковидную амнистию. Правительство выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.