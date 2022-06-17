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Собянин разрешил полиции составлять административные протоколы за нарушения тишины

Сергей Лебедев
01:25 17.06.2022
Ранее контроль был возложен на Объединение административно-технических инспекций.
Собянин разрешил полиции составлять административные протоколы за нарушения тишины
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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В четверг мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, наделяющий полицию полномочиями по составлению протоколов за нарушение тишины. Ранее контроль за этим был возложен на Объединение административно-технических инспекций.

Соответствующие поправки внесли в «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях». Ранее законопроект одобрили в Московской городской думе. Предполагается, что поправки вступят в силу после заключения соглашения между столичным правительством и МВД.

Отмечается, что данное изменение продиктовано тем, что у Объединения административно-технических инспекций не было достаточных рычагов воздействия на нарушителей. При этом сам закон приняли еще в 2002 году.

Ранее мэр  Москвы Сергей Собянин сделал еще один важный шаг. Он объявил в столице ковидную амнистию. Правительство выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.

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