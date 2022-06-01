Специалисты из РФ помогут коллегам в Херсонской области запустить телерадиокомпанию

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Специалисты из России помогут команде, которая в настоящий момент работает над запуском телерадиокомпании «Таврия» в Херсонской области, передает ТАСС, ссылаясь на заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.

«Сейчас объявили набор журналистов, ждем людей - к нам приезжают из разных регионов России, чтобы помогать: и в корреспондентский состав, и некоторые у нас будут работать в военно-гражданской администрации...Так что рады приглашать россиян», - рассказал собеседник агентства.

По словам Стремоусова, в настоящий момент обновляется база для телерадиокомпании, уже частично удалось восстановить первую студию. Также новую компанию нужно ввести в систему российского вещания.

«Сейчас идет речь о подключении в мультиплекс - вопрос, который решается на уровне правительства РФ, мы этим вопросом занимаемся. Мы и хотели бы, чтобы ТРК заработала как можно быстрее, но есть объективные вопросы, которые надо решать», - объяснил он.

Напомним, что с 1 мая Херсонская область перешла в рублевую валютную зону. С 23 мая в регионе ввели бивалютную зону для рубля и гривны. Кроме того, там заработал крымский мобильный оператор. А накануне стало известно, что жители области начали подавать заявки на ускоренное получение российских паспортов.