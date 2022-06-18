Безопасный берег: кадры разминирования акватории пляжа Мариуполя российскими саперами

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Инженерное подразделение Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота завершило разминирование акватории пляжа в Мариуполе. Телеканал «Звезда» публикует кадры с места работы саперов.

Саперы обезвредили 74 мины в акватории пляжа. Всего украинские военные установили 80 противодесантных мин, из них несколько взорвались в результате шторма, также в водах Таганрогского залива подорвались люди.

На прошлой неделе российские саперы полностью обезвредили от взрывоопасных предметов пляж Мариуполя. Было найдено и уничтожено 16 мин, сообщили в Минобороны России.