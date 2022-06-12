Минобороны РФ сообщило о полном разминировании пляжа Мариуполя в ближайшие часы

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Пляж Мариуполя будет полностью разминирован до вечера воскресенья, в окрестностях порта обеспечена безопасность судоходства. Об этом журналистам сообщили в ходе пресс-тура, организованного Министерством обороны РФ.

«Вчера найдено и обезврежено 16 мин, из них пять в акватории порта, остальные - противодесантные мины на пляже. До конца сегодняшнего дня пляж будет полностью разминирован», - заявил журналистам военнослужащий ВС РФ с позывным «Мотор».

Последние мины, которые были обнаружены, уничтожили при журналистах.

Первый с начала спецоперации сухогруз прибыл в порт Мариуполя в конце мая. Корабль прибыл в порт для отправки в Ростов-на-Дону металлолома в рамках соглашений, которые были установлены еще до 24 февраля.