Пять человек погибли при обстреле Донецка украинскими войсками

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С самого утра субботы украинские войска из артиллерии массированно обстреливают Донецк. Напомним, что один из боеприпасов попал в крышу физического факультета Донецкого национального университета. Изначально сообщалось лишь о двух погибших сотрудниках МЧС.

Атака города не прекращалась в течение всего дня. В итоге число погибших увеличилось до пяти человек. Еще 15 ранены. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Общее количество жертв от атак ВФУ за 18 июня 2022 года составляет 20 человек: пять погибших и 15 раненых (двое детей 2007 и 2015 годов рождения)», - говорится в сообщении.

Сейчас жители Донецка стараются не выходить на улицу. Те, кто находится вне дома, прячутся в подземных переходах.

Ранее житель поселка под Харьковом показал, как осколками снарядов ВСУ посекло его дом. Ударами кассетных и фугасных снарядов повреждается инфраструктура, разрушаются дома мирных жителей, именно они становятся жертвами таких преступный действий украинских националистов.