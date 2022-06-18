Снаряд попал в здание университета: в Донецке продолжаются массированные обстрелы ВСУ

На улицах Донецка нет ни одного человека. Те, кто находится вне дома, прячутся в подземных переходах.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сегодня с самого утра Донецк обстреливается с украинской стороны, и до сих пор обстрел не прекращается. Свистят и падают снаряды в самом центре города. Один из боеприпасов попал в продуктовый магазин - теперь от него остались только обломки.

Складывается ощущение, что украинские военные просто демонстрируют дальнобойность своей артиллерии, вернее 155-миллиметровых орудий, которые ВСУ получили в качестве помощи от западных стран.

В центре города находится Донецкий национальный университет. И сегодня утром там было прямое попадание в крышу физического факультета 155-миллиметрового снаряда.

«Попадание в крышу четвертого корпуса, осколки пришли к нам сюда, вот полюбуйтесь, пожалуйста. В корпусе побиты стекла, частично выбиты двери, оборудование пострадало, вот такой привет нам от Украины», - рассказал декан Донецкого национального университета Александр Белый.

Он также отметил, что в здании вуза не проходило никаких занятий, иначе пострадавших было бы не избежать.

Сообщается, что сегодня погибли два сотрудника МЧС, еще трое получили ранения. Пожарные Донецкой Народной Республики - это люди, которые первыми приезжают на места ударов, когда обстрелы еще не заканчиваются, и им необходимо под падающими снарядами делать свою работу. То же самое можно сказать о местных коммунальщиках. Сразу после обстрелов они уже на месте, наводят порядок.

«Мы уже привыкли, девятый год тут это, все летит над головой, в порядке вещей уже», - сказала сотрудница коммунальной службы Лилия.

На улицах Донецка нет ни одного человека. Те, кто находится вне дома, прячутся в подземных переходах. У местных жителей уже есть правило - не закрывать дверь в подъезд, чтобы любой человек с улицы мог забежать и укрыться.

Ранее житель поселка под Харьковом показал, как осколками снарядов ВСУ посекло его дом. Ударами кассетных и фугасных снарядов повреждается инфраструктура, разрушаются дома мирных жителей, именно они становятся жертвами таких преступный действий украинских националистов.