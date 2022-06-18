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Будущие защитники страны: в Военной академии связи имени С.М.Буденного состоялся выпуск офицеров

16:40 18.06.2022
Документы об окончании учебы в военном вузе получили более 700 связистов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Военной академии связи имени маршала СССР С.М.Буденного прошел очередной 122-ой выпуск офицеров. В этот торжественный день документы об окончании учебы в военном вузе получили более 700 связистов.

Вместе с офицерами ВС РФ из академии выпустились и представители армий дружественных иностранных государств. Стены знаменитый академии покинули и воспитанники школы IT-специалистов, закончившие обучение по программам среднего общего образования 10 и 11 классов и интегрированным программам допобразования.

В церемонии принял участие начальник Главного управления связи ВС РФ - замначальника Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Во время своей речи он выразил уверенность в том, что выпускники будут достойно выполнять воинский долг, хранить и приумножать славные традиции родного военного училища. 

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Из академии также выпустились и представители армий иностранных государств, с которыми РФ объединяют давняя дружба и многоплановое международное военное сотрудничество.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов.

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