Ударами кассетных и фугасных снарядов повреждается инфраструктура, разрушаются дома мирных жителей, именно они становятся жертвами преступных действий украинских националистов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Десятки тонн грузов с гуманитарной помощью регулярно отправляются в разные уголки Харьковской области, однако больше всего в такой поддержке нуждаются окрестные населенные пункты, многие из которых граничат с местами боевых действий. Украинская армия периодически их обстреливает.

Ударами кассетных и фугасных снарядов повреждается инфраструктура, разрушаются дома мирных жителей, именно они становятся жертвами таких преступный действий украинских националистов.

Житель местного поселка Анатолий показал, как осколками посекло его дом и ворота. Мужчина поделился воспоминаниями, как стоял во дворе сосед и его накрыло взрывом.

«Парни сидели, играли в компьютеры , стрельнуло , упало...шашка вот упала», - рассказал он.

Болванки кассетных снарядов в полях и во дворах свидетельствуют о недавних обстрелах со стороны вооруженных сил Украины. Однако люди живут с надеждой, что рано или поздно они смогут начать спокойную, мирную жизнь.