В стране и мире Посол ЛНР сообщил о возможном подрыве емкости с азотной кислотой в Северодонецке Максим Крюков © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В одном из районов Северодонецка зафиксирован оранжевый столб дыма, который может свидетельствовать о подрыве емкостей с азотной кислотой. Об этом заявил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник. «Взрыв в районе Северодонецка или пригорода! Дымный гриб явно химического происхождения. Очень похоже на цвет "гриба" от подрыва емкостей с азотной кислотой, но это пока не подтверждено», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посла. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика