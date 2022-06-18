Армия Армия Армия

Более тысячи военных врачей получили дипломы об окончании ВМА МО РФ в Санкт-Петербурге

15:47 18.06.2022
В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра обороны России Тимур Иванов и начальник главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

На историческом плацу Военно-медицинской академии (ВМА) имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге клятву врача дали выпускники факультетов подготовки медицинских работников для всех родов войск ВС РФ и силовых ведомств.

Кроме того, дипломы ВМА были вручены врачам, которые прошли обучение по программе ординатуры. Отдельную колонну составили выпускники учебного заведения из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра обороны России Тимур Иванов и начальник главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин.

Также указом президента Российской Федерации Военно-медицинская академия награждена орденом Александра Невского за большой вклад в развитие российской медицины, высокие достижения по охране здоровья личного состава Вооруженных сил РФ и заслуги в подготовке высококвалифицированных военных медицинских работников.

Орденскую ленту к Боевому знамени академии прикрепил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

В ВМА организовано обучение по четырем направлениям специалитета и двадцати трем специальностям ординатуры. Помимо этого, осуществляется подготовка специалистов среднего медицинского звена (фельдшеров), специалистов по пяти сферам подготовки в адъюнктуре и магистратуре.

Ранее стало известно, что более тремстам специалистам вручили дипломы в филиале Военной академии материально-технического обеспечения имени А.В. Хрулева. Особо отличившимся выпускникам дипломы и нагрудные знаки вручил начальник штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Владимир Тришункин.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:45 В стране и мире
Видео
В Общественном объединении пассажиров объяснили, как съездить на Байкал по доступной цене
17:53 В стране и мире
Видео
Байден чуть не снес журналистов во время велопрогулки
17:58 В стране и мире
В оргкомитете ПМЭФ заявили, что DDoS-атаки велись из США и Украины
17:30 В стране и мире
В школах Николаева запретят русский язык с 1 сентября
16:07 В стране и мире
В Минцифры анонсировали запуск сервиса электронной купли-продажи автомобилей
Популярное
Видео
Роулинг согласилась приехать на Украину и почитать азовцам* «Гарри Поттера» без упоминания «полукровок»
Видео
Путин об Украине: «Какой-то там, нафиг, цивилизационный выбор?»
В ГИБДД подготовили правила езды на электросамокатах
Видео
Богатство жанров и голосов: как прошел финал вокального конкурса «Новая звезда»
Видео
На поиски «Аэрокобры»: кадры работы экспедиции РГО в Красноярском крае
Видео
В Минобороны России заявили об уничтожении «Калибрами» арсенала ВСУ под Черниговом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.