Более тысячи военных врачей получили дипломы об окончании ВМА МО РФ в Санкт-Петербурге

В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра обороны России Тимур Иванов и начальник главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин.

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На историческом плацу Военно-медицинской академии (ВМА) имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге клятву врача дали выпускники факультетов подготовки медицинских работников для всех родов войск ВС РФ и силовых ведомств.

Кроме того, дипломы ВМА были вручены врачам, которые прошли обучение по программе ординатуры. Отдельную колонну составили выпускники учебного заведения из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра обороны России Тимур Иванов и начальник главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин.

Также указом президента Российской Федерации Военно-медицинская академия награждена орденом Александра Невского за большой вклад в развитие российской медицины, высокие достижения по охране здоровья личного состава Вооруженных сил РФ и заслуги в подготовке высококвалифицированных военных медицинских работников.

Орденскую ленту к Боевому знамени академии прикрепил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

В ВМА организовано обучение по четырем направлениям специалитета и двадцати трем специальностям ординатуры. Помимо этого, осуществляется подготовка специалистов среднего медицинского звена (фельдшеров), специалистов по пяти сферам подготовки в адъюнктуре и магистратуре.

Ранее стало известно, что более тремстам специалистам вручили дипломы в филиале Военной академии материально-технического обеспечения имени А.В. Хрулева. Особо отличившимся выпускникам дипломы и нагрудные знаки вручил начальник штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Владимир Тришункин.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов