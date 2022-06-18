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Путин предложил пересмотреть зарплаты российских медиков

Максим Крюков
19:17 18.06.2022
Российский лидер отметил, что необходимо делать это аккуратно и внимательно.
Путин предложил пересмотреть зарплаты российских медиков
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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В России необходимо проработать систему оплаты труда работников медицинской сферы. С такой инициативой выступил президент России Владимир Путин на церемонии открытия по видеосвязи медицинских центров в регионах РФ.

«Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. Мы с Татьяной Алексеевной Голиковой уже много раз на этот счет говорили. Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом», - сказал он.

Глава государства заявил об этом после того, как по видеосвязи сотрудница фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в поселке Половинный Свердловской области Валентина Синичкина рассказала, что она работает в населенном пункте уже 33 года, и ее заработок составляет 30 тысяч рублей. Российский президент ответил, что это является скромным доходом для человека с таким стажем работы.

Ранее Владимир Путин поблагодарил военных медиков, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Во время обращения к медработникам в преддверии их профессионального праздника российский лидер заявил о необходимости обновления первичного звена здравоохранения в РФ.

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