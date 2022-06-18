Эксперт рассказала, как ставка по льготной ипотеке в 7% повлияет на спрос

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Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе со «Звездой» прокомментировала предложение президента РФ Владимира Путина снизить ставку по льготной ипотеке до 7% в стране. Об этом он рассказал во время своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу, 17 июня.

Путин также напомнил, что в настоящее время ставка по льготной ипотеке составляет 9%, при этом сама программа была продлена до конца этого года. Главной целью данной меры, как подчеркнул президент, является помощь гражданам в решении жилищных проблем, а также поддержание строительной и смежной с ней отраслей.

«Государство делает все, чтобы повысить спрос на новостройки. И эта мера снижения ставки до 7% сделана для того, чтобы спрос на новостройки вырос, потому что после событий в феврале-марте спрос упал на новостройки и вторичную недвижимость. И, более того, постановление правительства о том, что застройщик может сдвигать сроки сдачи объектов без каких-либо штрафных санкций также повлияло на спрос покупателей», - объяснила эксперт.

По ее мнению, ипотека 7% оживит спрос, но незначительно. Также Перескокова рассказала, что сейчас наблюдается такая тенденция: россияне не смотрят на объект в первую очередь, а обращают внимание на ипотечную ставку.