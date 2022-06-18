В Минцифры анонсировали запуск сервиса электронной купли-продажи автомобилей

Как утверждается, сервис планируют запустить уже этим летом.

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Минцифры РФ в течение лета планирует запустить сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи Госуслуг. Об этом в кулуарах ПМЭФ рассказал глава ведомства Максут Шадаев.

«Минцифры начало тестировать сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи Госуслуг», - цитирует РИА Новости слова главы Минцифры.

Ранее сообщалось, что Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, направленный на повышение ответственности водителей за вождение в нетрезвом виде, одной из таких мер может стать конфискация транспортного средства.

По словам вице-спикера ГД Ирины Яровой, цель инициативы заключается в сбережении жизней автовладельцев и других участников дорожного движения, а также упреждение административных правонарушений и уголовных преступлений.