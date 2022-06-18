Армия Герасимов вручил дипломы выпускникам академии Генштаба ВС РФ По мнению начальника Генштаба ВС РФ, выпускники академии характеризуются глубокими знаниями военной теории, кругозором, аналитическими способностями и устойчивыми навыками управления войсками. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба ВС РФ. На церемонии вручения он обратился к собравшимся. «Выпускники академии всегда были востребованы государством, они характеризуются глубокими знаниями военной теории, широким кругозором, аналитическими способностями, устойчивыми навыками управления войсками. Сегодня это особенно актуально. Подготовка таких профессиональных кадров основывается на эффективности и инновационности образовательного процесса, активной военно-научной работе, духовном совершенствовании обучаемых», - заявил Герасимов. Всего из стен академии в минувшую пятницу выпустились более 100 генералов и офицеров. Лучшим выпускникам были вручены медали «За отличное окончание Военной академии Генерального штаба». Из академии также выпустились представители армий иностранных государств, с которыми РФ объединяют давняя дружба и многоплановое международное военное сотрудничество. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика