В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МЧС ДНР сообщили о двоих погибших спасателях при обстреле ВСУ

Максим Крюков
15:07 18.06.2022
По сообщениям ведомства Республики, еще трое были госпитализированы.
В МЧС ДНР сообщили о двоих погибших спасателях при обстреле ВСУ
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Читайте нас на:

В результате обстрела украинскими военными Куйбышевского района Донецка погибли двое сотрудников пожарно-спасательного отделения МЧС. Об этом сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики.

«Сегодня с самого утра под обстрелом находится Куйбышевский район Донецка. К месту одного из вызовов было направлено пожарно-спасательное отделение. Автоцистерна остановилась на пассажирской остановке "Топаз", возле которой было попадание в торговый ларек. В 09:28 (совпадает с мск) в семи метрах от цистерны прилетел артиллерийский снаряд ВФУ», - следует из заявления, которое было опубликовано в Telegram-канале министерства.

В министерстве добавили, что один пожарный погиб на месте, еще трое спасателей и водитель с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение. Водитель от полученных травм скончался в больнице.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что пять человек пострадали в результате падения обломков сбитой средствами ПВО украинской тактической ракеты «Точка-У» на город Комсомольское. Также было разрушено несколько строений.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:44 Армия
Видео
Российские средства ПВО сбили украинские Су-25 и Ми-24 в небе ЛНР и ДНР
12:23 В стране и мире
Власти ЛНР оценили вероятность обмена наемников
12:01 В стране и мире
Транспортировка газа по «Турецкому потоку» будет приостановлена
10:10 В стране и мире
Задержаны два командира ВСУ, отдававшие приказы стрелять по жилым домам в Донбассе
11:49 В стране и мире
Видео
Роулинг согласилась приехать на Украину и почитать азовцам* «Гарри Поттера» без упоминания «полукровок»
Популярное
Видео
Роулинг согласилась приехать на Украину и почитать азовцам* «Гарри Поттера» без упоминания «полукровок»
Видео
Путин об Украине: «Какой-то там, нафиг, цивилизационный выбор?»
В ГИБДД подготовили правила езды на электросамокатах
Видео
Богатство жанров и голосов: как прошел финал вокального конкурса «Новая звезда»
Видео
На поиски «Аэрокобры»: кадры работы экспедиции РГО в Красноярском крае
Видео
В Минобороны России заявили об уничтожении «Калибрами» арсенала ВСУ под Черниговом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.