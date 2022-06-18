В МЧС ДНР сообщили о двоих погибших спасателях при обстреле ВСУ

© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

В результате обстрела украинскими военными Куйбышевского района Донецка погибли двое сотрудников пожарно-спасательного отделения МЧС. Об этом сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики.

«Сегодня с самого утра под обстрелом находится Куйбышевский район Донецка. К месту одного из вызовов было направлено пожарно-спасательное отделение. Автоцистерна остановилась на пассажирской остановке "Топаз", возле которой было попадание в торговый ларек. В 09:28 (совпадает с мск) в семи метрах от цистерны прилетел артиллерийский снаряд ВФУ», - следует из заявления, которое было опубликовано в Telegram-канале министерства.

В министерстве добавили, что один пожарный погиб на месте, еще трое спасателей и водитель с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение. Водитель от полученных травм скончался в больнице.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что пять человек пострадали в результате падения обломков сбитой средствами ПВО украинской тактической ракеты «Точка-У» на город Комсомольское. Также было разрушено несколько строений.