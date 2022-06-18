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Более 300 специалистов МТО получили дипломы в филиале академии Хрулева

14:31 18.06.2022
Как отметили в российском оборонном ведомстве, в этом году 28 выпускников филиала военной академии окончили учебу с отличием.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Более тремстам специалистам МТО вручили дипломы в филиале Военной академии Хрулева. Особо отличившимся выпускникам дипломы и нагрудные знаки вручил начальник штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Владимир Тришункин.

«В Вольском филиале Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева в торжественной обстановке более трехсот российских офицеров и прапорщиков, а также 55 военнослужащих десяти иностранных государств получили дипломы и аттестаты об окончании обучения одного из самых престижных российских военных вузов», - сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в российском оборонном ведомстве, в этом году 28 выпускников филиала военной академии окончили учебу с отличием.

Тришункин подчеркнул, что выпускников ожидает большая и интересная жизнь, трудная, но очень важная служба Родине. Кроме того, свои поздравления выпускникам направил заместитель главы Минобороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Накануне начальник Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба российских Вооруженных Сил.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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