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Российские средства ПВО сбили украинские Су-25 и Ми-24 в небе ЛНР и ДНР

13:44 18.06.2022
По данным российского оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции на Украине было уничтожено 206 самолетов и 132 вертолета.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Российские средства ПВО сбили украинские Су-25 и Ми-24 в небе ЛНР и ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты: украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Камышеваха и вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в районе Архангельского Донецкой Народной Республики», - сказал он.

По данным российского оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции на Украине удалось уничтожить 206 самолетов и 132 вертолета.

Ранее МО РФ показало кадры уничтожения украинских диверсантов с Ми-8АМТШ в ходе специальной операции. На опубликованном видео группа огневой поддержки ведет стрельбу по боевикам прямо с борта вертолета.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик, которые подверглись геноциду со стороны киевского режима. Было подчеркнуто, что в отношении действий РФ не может использоваться формулировка «оккупация», так как военная операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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