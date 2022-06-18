По данным российского оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции на Украине было уничтожено 206 самолетов и 132 вертолета.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Российские средства ПВО сбили украинские Су-25 и Ми-24 в небе ЛНР и ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты: украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Камышеваха и вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в районе Архангельского Донецкой Народной Республики», - сказал он.

По данным российского оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции на Украине удалось уничтожить 206 самолетов и 132 вертолета.

Ранее МО РФ показало кадры уничтожения украинских диверсантов с Ми-8АМТШ в ходе специальной операции. На опубликованном видео группа огневой поддержки ведет стрельбу по боевикам прямо с борта вертолета.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик, которые подверглись геноциду со стороны киевского режима. Было подчеркнуто, что в отношении действий РФ не может использоваться формулировка «оккупация», так как военная операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.