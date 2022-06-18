Вице-премьер Борисов рассказал об эффективном применении Су-57 на Украине

По словам вице-премьера Юрия Борисова, истребители совершали как одиночные, так и групповые вылеты с применением авиационных средств поражения.

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Вооруженные Силы Российской Федерации неоднократно применяли новейший истребитель Су-57 в ходе специальной военной операции на Украине, где он показал высокую эффективность. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил курирующий ОПК вице-премьер Юрий Борисов.

«Неоднократно задействовали, и одиночные вылеты, и несколько самолетов в координации, в информационном взаимодействии применяли авиационные средства поражения, очень эффективно, отзывы очень хорошие», - сказал он в беседе с «Интерфакс».

По словам вице-премьера, расположенное внутри фюзеляжа Су-57 вооружение также отработало без нареканий.

Истребитель Су-57 является многоцелевым боевым самолетом пятого поколения, предназначенной для уничтожения всех типов целей в воздухе, на земле и воде с преодолением средств ПВО вероятного противника.