Вице-премьер Борисов рассказал об эффективном применении Су-57 на Украине
Вооруженные Силы Российской Федерации неоднократно применяли новейший истребитель Су-57 в ходе специальной военной операции на Украине, где он показал высокую эффективность. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил курирующий ОПК вице-премьер Юрий Борисов.
«Неоднократно задействовали, и одиночные вылеты, и несколько самолетов в координации, в информационном взаимодействии применяли авиационные средства поражения, очень эффективно, отзывы очень хорошие», - сказал он в беседе с «Интерфакс».
По словам вице-премьера, расположенное внутри фюзеляжа Су-57 вооружение также отработало без нареканий.
Истребитель Су-57 является многоцелевым боевым самолетом пятого поколения, предназначенной для уничтожения всех типов целей в воздухе, на земле и воде с преодолением средств ПВО вероятного противника.