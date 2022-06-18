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Власти ЛНР оценили вероятность обмена наемников

Ян Брацкий
12:23 18.06.2022
Сейчас наемники активно дают показания, которые позже будут обнародованы.
Власти ЛНР оценили вероятность обмена наемников
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник исключил возможность тайных обменных операций с участием иностранных наемников, задержанных на территории республики ранее. Со слов дипломата, все они подлежат обязательному трибуналу.

«Мы не можем отдавать врагов. <...> Сейчас у нас есть еще два американских наемника, и по каждому из них будет вестись обязательно трибунал. <...> То есть, мы к тайным обменным операциям прийти по факту сегодня не можем, ни к чему хорошему это не ведет», - сказал он в эфире канала «Соловьев Live».

По словам Мирошника, подобных обменов не проводилось и ранее, а сами наемники сейчас активно дают показания, которые позже обнародуют власти Народных республик.

Девятого июня Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к смертной казни трех наемников из иностранных государств, которые воевали на Украине во время проведения РФ специальной военной операции по защите Донбасса. Приговор был вынесен гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также марроканцу Сааудуну Брагиму.

Напомним, британец Шон Пиннер в суде признал свою вину в действиях, направленных на насильственный захват власти. До этого он рассказал, как попал в плен в Мариуполе. Пиннер отметил, иностранные бойцы, сражавшиеся на стороне Украины плечом к плечу с морпехами 36-й отдельной бригады ВСУ, не осознавали, как они рискуют, следуя указаниям командования.

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