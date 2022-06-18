Транспортировка газа по «Турецкому потоку» будет приостановлена
Российская компания «Газпром» заявила о временной приостановке работы газопровода «Турецкий поток». Причина - ежегодное плановое техобслуживание агрегатов, заявили в пресс-служба компании.
«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода "Турецкий поток" будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», - говорится в сообщении.
В компании ответили, что приостановка транспортировки голубого топлива была заранее согласована всеми заинтересованными сторонами.
На текущей неделе «Газпром» объявил о сокращении поставок российского газа в Европу на 40%. Это связано с несвоевременным возвращением из ремонта газоперекачивающих агрегатов и выработки межремонтного ресурса оборудования на компрессорных станциях.