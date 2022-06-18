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Роулинг согласилась приехать на Украину и почитать азовцам* «Гарри Поттера» без упоминания «полукровок»

Анна Назайкина
11:49 18.06.2022
Также она назвала замечательной идею писать заклинание смерти «Авада кедавра» на ракетах, которыми ВСУ обстреливают Донецк.
© Видео: Telegram, Russiacalling © Фото: Telegram, Russiacalling
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Британская писательница, автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг выразила готовность приехать на Украину и прочитать украинским националистам отрывки из своих знаменитых книг. Об этом она заявила пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским. Сегодня блогеры опубликовали полную версию розыгрыша с писательницей.

Роулинг заявила, что готова почитать азовцам* «Гарри Поттера», правда, «украинский лидер» уточнил, что не следует упоминать «полукровок», так как бойцы националистического батальона «не любят таких людей».

Кроме того, Роулинг согласилась, что деньги, пожертвованные ей на помощь украинским детям, вместо этого будут направлены на закупку западного вооружения и назвала замечательной идею писать заклинание смерти «Авада кедавра» на ракетах, которыми ВСУ обстреливают Донецк.

«Мне нравится эта шутка, очень нравится», - сказала она.

Российские пранкеры представили часть записи разговора с автором книг о Гарри Поттере в ходе дискуссии «Fake News в эпоху глобализации» на 25-ом юбилейном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

*«Азов» - националистический батальон, против членов которого возбуждены уголовные дела

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